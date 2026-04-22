T.C.DENİZLİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2026/6 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyleaşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazınönemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, YORGANBATTI Mahalle/Köy, 305 Ada, 4 Parsel, Tapu kaydına göre arsa özellikli taşınmaz,

Adresi : Hacıkaplan mh. 751 sk. No. 13 Pamukkale / DENİZLİ

Yüzölçümü : 357 m2

İmar Durumu : Konut alanı, söz konusu parselin yola terki vardır, katiruhsat verilemez

Kıymeti : 8.167.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: --

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 11:20 / Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:20

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 11:20 / Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:20

17/04/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.