T.C. DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/393 Esas

Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından mahkememizin 2025/393 Esas sayılı dosyasından davalılar EMİR SÖYLEMİŞ, ÖZGÜR SÖYLEMİŞ ve TARIK SÖYLEMİŞ aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi, 359 ada, 10 parselin 169,83 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi için kamu yararı kararı verildiğinden Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup davanın ön inceleme aşamasında olduğu, tapu maliğinin yukarıda ismi yazılı olan davalılar olduğu,

Kamulaştırmayı yapan kurumun DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu,

Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Denizli Adliyesi İcra Daireleri Bağlı Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.10.09.2025