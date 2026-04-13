T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Mülkiyeti/sorumluluğu Büyükşehir Belediyemize ait olan; aşağıda muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale gün ve saati belirtilen Kent Mobilyaları (Billboard, CLP Raket, Megalight, Megaboard/Giantboard), Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 35. maddesi (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. İhale, aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 adresinde bulunan Encümen salonunda yapılacaktır.

KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ LİSTESİ

S.No İşin Konusu Adresi M² Muhammen Bedel (Ay-Yıl) Geçici Teminat Tarih Saat Kira Süresi/Yıl 1 Kent Mobilyalarının (Billboard, CLP Raket, Megalight, Megaboard/Giantboard) İşletilmesi T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sınırları - 1.450.000,00 TL+KDV/AY 1.566.000,00 TL 30.04.2026 10.10 3

Madde 1. İhale şartnamesi, mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi'ne yatırılacak 2.000,00 TL (iki bin türk lirası) bedel dekontunun ibrazı ile Altıntop Mah. Lise Cad. No: 2 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünde görülebilir veya temin edilebilir.

Madde 2. İstekliler, teklif mektuplarını belirlenen ihale gün ve saatine kadar, Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'na kayıt numarası alarak teslim edecekler veya en geç belirtilen tarih ve saatte ulaşması kaydıyla iadeli taahhütlü olarak gönderebilecektir.

Madde 3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

A. Gerçek Kişiler;

a. Tebligat için yerleşim yeri belgesi (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge),

b. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti (Aslı komisyon tarafından görülecek),

c. Vekâleten iştirak ediliyor ise noter onaylı vekâletname sureti ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti (Belgelerin aslı komisyon tarafından görülecek),

d. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu,

e. T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak),

f. Vergi ve sigorta kurumuna borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak),

g. 2025 yılına ait net satışlarının en az 45.000.000,00 TL olduğuna dair gelir tablosu ve Sermayesinin en az 35.000.000,00 TL olduğuna dair bilanço (vergi dairesi tarafından tasdik edilmiş),

h. Ege Bölgesinde kanuni veya iş merkezi olan ve faaliyet alanı olarak her türlü açık hava reklamcılığı yapabilir ve açık hava reklamcılığıyla ilgili ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, makine, teçhizat vb. satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir faaliyetini ve sermaye şirketi olduğunu gösterir belge ve en az 10 yıl tecrübe/faaliyet belgesi,

ı. İmzalı Kent Mobilyaları (Billboard, CLP Raket, Megalight, Megaboard/Giantboard) Kira İhale Şartnamesi,

i. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,

B. Tüzel Kişiler;

a. Tebligat için adres beyanı,

b. Tüzel kişiliği temsile yetkili olanları da gösterir noter onaylı imza sirküleri sureti, tüzel kişi adına ihaleye müracaat edecek kişinin, tüzel kişinin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname sureti (Belgelerin aslı komisyon tarafından görülecek),

c. İhale yılı içerisinde alınmış oda sicil kayıt belgesi sureti (Aslı komisyon tarafından görülecek),

d. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu,

e. T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak),

f. Vergi ve sigorta kurumuna borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak),

g. Şirketin 2025 yılına ait net satışlarının en az 45.000.000,00 TL olduğuna dair gelir tablosu ve Sermayesinin en az 35.000.000,00 TL olduğuna dair bilanço (vergi dairesi tarafından tasdik edilmiş),

h. Ege Bölgesinde kanuni veya iş merkezi olan ve faaliyet alanı olarak her türlü açık hava reklamcılığı yapabilir ve açık hava reklamcılığıyla ilgili ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, makine, teçhizat vb. satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir faaliyetini ve sermaye şirketi olduğunu gösterir belge ve en az 10 yıl tecrübe/faaliyet belgesi,

ı. İmzalı Kent Mobilyaları (Billboard, CLP Raket, Megalight, Megaboard/Giantboard) Kira İhale Şartnamesi,

i. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,

C. Ortak girişimler;

Ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortaklık sözleşmesi aslı ve ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

Madde 4. İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

Madde 5. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 6. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 7. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.