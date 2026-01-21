T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ

2025/59596 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/59596 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Çömleksaz Mah, 426 ada, 1 parselde kayıtlı 9.684,00 m2 alanlı arsa üzerinde 8.3272 arsa paylı D Blok, 4.kat, 33 nolu bağımsız bölüm mesken vasıflı taşınmaz. Meskenin bulunduğu bina bodrum, zemin, 6 normal kattan oluşmaktadır. Taşınmaz betonarme karkas yapı sisteminde inşa edilmiştir. Binaya giriş zemin kattan, çift kanatlı demir doğramalı kapı ile sağlanmaktadır. Bina asansörlü ve bireysel kombilidir. Merdivenler seramik kaplama korkuluklar alüminyum doğramadır. Meskene giriş 4. kattan sağlanmakta ve asansörden inince sağ kolda kalmaktadır. Meskenin giriş kapısı çelik kapıdır. Mesken TOPLAMDA; 54,31 m² NET, 60,34 m² BRÜT, alanlıdır. Yapı 3B yapı sınıfında olup, 25.12.2013 tarihli yapı ruhsatı ve 10.07.2014 tarihli yapı kullanma izin belgesi mevcuttur. Yapı 12 yaşındadır. Meskende; 1 salon+mutfak, 1 yatak odası, 1 banyo ve 1 balkon bulunmaktadır. Mesken bireysel kombilidir. Kalorifer petekli ısıtmalıdır. Meskenin pencereleri PVC doğramadır. Meskenin tavanları tüm hacimlerde asma tavanlıdır. Banyonun duvarları ve mutfak tezgâh arası seramik, geri kalan tüm hacimlerde duvar alçı sıvalı ve boyalıdır. Zeminler banyoda ve balkonda seramik odalarda parke kaplamalıdır. Mutfak dolapları MDF, Mutfak tezgâhı mermerdir. Mesken aktif kullanılmaktadır.

Adresi: Pınarkent Mahallesi Deda Park Sitesi D Blok (139) Kat:4 Daire 33Pamukkale / DENİZLİ

Yüzölçümü: 9.684 m2

Arsa Payı: 8/3272

İmar Durumu: Pamukkale Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında KONUT ALANI olarak planlı olup, KATİ RUHSAT VERİLEMEZ İbaresi mevcuttur.

Kıymeti: 2.100.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: 12/03/2014 tarihli "yönetim planı:05/03/2014" beyan şerhi, haciz şerhleri ve 1 adet ipotek şerhi bulunmaktadır. Taşınmaz ipotek ve haciz şerhlerinden ari olarak satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/04/2026 - 10:10 / Bitiş Tarih ve Saati: 09/04/2026 - 10:10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/05/2026 - 10:10 / Bitiş Tarih ve Saati: 12/05/2026 - 10:10

16/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.