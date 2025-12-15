T.C. DERİNKUYU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Aşağıda Nevşehir ili, Derinkuyu ilçesine bağlı esas no, köyü, parsel numaraları, malikleri/varisleri ile daimi ve geçici irtifak hakkı yazılı bulunan taşınmazların davacı BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup davacı idare ile davalı taşınmaz malikleri arasında kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 4650 sayılı yasa uyarında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizde dava açılmıştır.

1-Yukarıda özellikleri belirtilen ve aşağıda liste halinde verilen taşınmazların BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı taraf yararına irtifak hakkının tespitine ve tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.

2-İlgililerin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 4.maddesi gerdeğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırılma işlemine karşı idari yargıda iptal davası maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı ve belgelendirilmediği taktirde idare adına tesciline karar verileceği,

3-Açılacak davalarda husumetin BOTAŞ Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerektiği,

4-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası DERİNKUYU şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahibine ödenmek üzere yatırılacağı,

5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

6-Aşağıda esas numaraları yazılı dosyaların duruşması 02/02/2026 günü saat 09:30'dan itibaren Derinkuyu Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacağı,

7-Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya usulünce tebliğ edilmemesi veya adresinin tespit edilememesi mernis adreslerinin olmaması mernis adreslerinin hatalı olması durumunda iş bu ilanın davalıya ilanen tebligat yerine geçeceği hususları ilan olunur. 12/12/2025

2025/176 Esas, Özlüce Köyü, 118/17 no.lu parselin, 859.12 m2 Daimi İrtifak, 373.02 m2 Geçici İrtifak, Malik:Coşkun Sivritepe,Coşkun Sivritepe,

2025/177 Esas, Özlüce Köyü, 118/16 no.lu parselin,-145/79 no.lu parselin, 639.79 m2 Daimi İrtifak, 320.19 m2 Geçici İrtifak,- 193.41 m2 Daimi İrtifak,-153/111 no.lu parselin, 181.86 m2 Daimi İrtifak, 96.36 m2 Geçici İrtifak, 157.17 m2 Geçici İrtifak,- Malik:Beyhan Sarnıç,

2025/178 Esas, Özlüce Köyü, 118/18 no.lu parselin, 665.25 m2 Daimi İrtifak, 343.86 m2 Geçici İrtifak, Malik:Şerife Özoğul,

2025/179 Esas, Özlüce Köyü, 118/14 no.lu parselin, 488.99 m2 Daimi İrtifak, 263.5 m2 Geçici İrtifak, Malik:Nurettin Çidem,

2025/180 Esas, Özlüce Köyü, 118/13 no.lu parselin, 1101.31 m2 Daimi İrtifak, 592.86 m2 Geçici İrtifak, Malik:Gülser Çifcibaşı,

2025/181 Esas, Özlüce Köyü, 119/1 no.lu parselin, 1286.29 m2 Daimi İrtifak, 625.57 m2 Geçici İrtifak, - 119/1 no.lu parselin, 1286.29 m2 Daimi İrtifak, 625.57 m2 Geçici İrtifak Malik:Melek Bozdemir,

2025/182 Esas, Özlüce Köyü, 120/5 no.lu parselin, 1236.78 m2 Daimi İrtifak, 624.2 m2 Geçici İrtifak, Malik:Fatih Sırakaya,

2025/183 Esas, Özlüce Köyü, 120/3 no.lu parselin, 701.46 m2 Daimi İrtifak, 368.35 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ekrem Arısüt,

2025/184 Esas, Özlüce Köyü, 121/65 no.lu parselin, 402.45 m2 Daimi İrtifak, 193.35 m2 Geçici İrtifak, Malik:Durmuş Taşkale,

2025/185 Esas, Özlüce Köyü, 121/73 no.lu parselin, 389.44 m2 Daimi İrtifak, 240.92 m2 Geçici İrtifak, 121/83 no.lu parselin, 832.41 m2 Daimi İrtifak, 414.17 m2 Geçici İrtifak,, Malik:Yaşar Çifcibaşı,

2025/186 Esas, Özlüce Köyü, 121/84 no.lu parselin, 330.19 m2 Daimi İrtifak, 116.03 m2 Geçici İrtifak, Malik:Zekeriya Arısüt,

2025/187 Esas, Özlüce Köyü, 121/81 no.lu parselin, 1256.93 m2 Daimi İrtifak, 718.53 m2 Geçici İrtifak, 121/101 no.lu parselin, 410.15 m2 Daimi İrtifak, 250.18 m2 Geçici İrtifak- Malik:İsmail Arısüt,

2025/188 Esas, Özlüce Köyü, 121/211 no.lu parselin, 111.15 m2 Daimi İrtifak, 2.86 m2 Geçici İrtifak, Malik:Asiye Poyraz,Emine Özyurt,Hatice Sırakaya,Mesut Gözderesi,Oğuzhan Gözderesi,Resul Gözderesi,Sare Özyurt,Zeki Gözderesi,

2025/189 Esas, Özlüce Köyü, 121/100 no.lu parselin, 369.13 m2 Daimi İrtifak, 146.9 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ömer Faruk Göztepe,

2025/190 Esas, Özlüce Köyü, 121/102 no.lu parselin, 989.22 m2 Daimi İrtifak, 450.61 m2 Geçici İrtifak, 121/105 no.lu parselin, 126.41 m2 Daimi İrtifak, 11.5 m2 Geçici İrtifak, 121/114 no.lu parselin, 379.72 m2 Daimi İrtifak, 227.3 m2 Geçici İrtifak, 121/125 no.lu parselin, 900.71 m2 Daimi İrtifak, 495.83 m2 Geçici İrtifak, 142/37 no.lu parselin, 455.43 m2 Daimi İrtifak, 216.49 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ömer Çifcibaşı,

2025/191 Esas, Özlüce Köyü, 121/115 no.lu parselin, 311.74 m2 Daimi İrtifak, 223.31 m2 Geçici İrtifak, Malik:Melek Çataldere,

2025/192 Esas, Özlüce Köyü, 121/113 no.lu parselin, 680.94 m2 Daimi İrtifak, 292.48 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ali Altınok,

2025/193 Esas, Özlüce Köyü, 121/112 no.lu parselin, 589.41 m2 Daimi İrtifak, 293.25 m2 Geçici İrtifak, Malik:Adnan Çifcibaşı,

2025/194 Esas, Özlüce Köyü, 121/192 no.lu parselin, 661.49 m2 Daimi İrtifak, 283.55 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ali Sırakaya,Alime Sırakaya,Asiye Poyraz,Aynur Arısüt,Bahtıgül Sırakaya,Bilal Güleç,Cuma Sırakaya,Çiğdem Ebru Güleç,Dilek Çataldere,Dudu Sırakaya,Elif Çakıllı,Emine Özyurt,Fatih Sırakaya,Gülhan Aktaş,Hacer Sırakaya,Hamza Sırakaya,Hatice Çakıllı,Hatice Sırakaya,İbrahim Güleç,İsmail Sırakaya,Meliha Gözderesi,Mesut Gözderesi,Muammer Sırakaya,Murat Sırakaya,Nermin Onbaşı,Neslihan Gökçegöz,Oğuzhan Gözderesi,Ömer Çataldere,Ömer Sırakaya,Resul Gözderesi,Sadiye Sırakaya,Sare Özyurt,Sare Sırakaya,Şeyma Sırakaya,Zekerya Sırakaya,Zeki Gözderesi,Zeynep Koçyiğit,Zülfiye Keleş,

2025/195 Esas, Özlüce Köyü, 121/128 no.lu parselin, 243.66 m2 Daimi İrtifak, 162.51 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ümüt Sırakaya,

2025/196 Esas, Özlüce Köyü, 121/127 no.lu parselin, 1071.66 m2 Daimi İrtifak, 491.55 m2 Geçici İrtifak,134/79 no.lu parselin, 611.5 m2 Daimi İrtifak, 254.85 m2 Geçici İrtifak, 134/85 no.lu parselin, 736.62 m2 Daimi İrtifak, 400.67 m2 Geçici İrtifak Malik:Haşim Çakıllı,

2025/197 Esas, Özlüce Köyü, 121/143 no.lu parselin, 148.82 m2 Daimi İrtifak, 125.58 m2 Geçici İrtifak, Malik:Elmas Çataldere,

2025/198 Esas, Özlüce Köyü, 134/73 no.lu parselin, 828.06 m2 Daimi İrtifak, 411.13 m2 Geçici İrtifak, Malik:Durmuş Gümüştaş,

2025/199 Esas, Özlüce Köyü, 134/72 no.lu parselin, 750.65 m2 Daimi İrtifak, 379.14 m2 Geçici İrtifak, Malik:Coşkun Kocatepe,Döndük Kocatepe,Gülay Erdem,Gülliye -,Gülşen Çoban,Hava Bilgin,Kadir Kocatepe,Kadriye -,Mehmet Kocatepe,Mevlidiye Altuntaş,Nazmiye Çayıraltı,Nuran Koç,Öznur Çayıraltı,Rukiye -,Serap Kara,Yeter Çayıraltı,Yüksel Bilgin,

2025/200 Esas, Özlüce Köyü, 134/77 no.lu parselin, 1125.23 m2 Daimi İrtifak, 541.63 m2 Geçici İrtifak, Malik:Altınoklar Tarım Nakliyat Petrol Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Celal Çopur,Güler Çopur,Güler Yeşil,Gülser Çopur,Gülser Tonel,Köksal Arısüt,Saliha Altuntaş,Saliha Çopur,Yaşar Çopur,

2025/201 Esas, Özlüce Köyü, 134/80 no.lu parselin, 771.37 m2 Daimi İrtifak, 333.91 m2 Geçici İrtifak, 145/13 no.lu parselin, 917.03 m2 Daimi İrtifak, 462.47 m2 Geçici İrtifak, Malik:Arif Gümüştaş,

2025/202 Esas, Özlüce Köyü, 134/84 no.lu parselin, 747.03 m2 Daimi İrtifak, 301.86 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ayhan Gümüştaş,Hakan Gümüştaş,

2025/203 Esas, Özlüce Köyü, 134/99 no.lu parselin, 77.45 m2 Daimi İrtifak, 136 m2 Geçici İrtifak, Malik:Adnan Ekinci,Ahmet Ekinci,Atalay Ekinci,Ayfer Gözderesi,Aysel Kubilay,Ayşe Ekinci,Berrin Ekinci,Bülent Ekinci,Cemile Ünveren,Doğan Ekinci,Dönüş Ekinci,Edip Erten Ekinci,Emine Ekinci,Emre Ekinci,Engin Ekinci,Eniz Ekinci,Fatih Ekinci,Fatma Bulut,Feriye Ekinci,Gülay Kaynak,Kıymet Toprakcı,Lütfiye Satıcıoğulları,Mesut Ünveren,Naciye Ekinci,Neziha Altuntaş,Nuzbiye Çıldır,Recep Ekinci,Recep Ünveren,Salihe Gündoğdu,Sami Ekinci,Süleyman Ünveren,Umut Ekin Ekinci,Ülkü Ekinci,

2025/204 Esas, Özlüce Köyü, 142/39 no.lu parselin, 472.39 m2 Daimi İrtifak, 227.03 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ali Keleş,Ayten Keşir,Erdoğan Kula,Fatma Keleş,Ferhat Kula,Hüseyin Keleş,İjlal Taş,İsmail Kula,Kadriye Uçar,Kamil Oktay Çapar,Lütfiye Gülce,Metin Kula,Muammer Kula,Mümine Keleş,Nazmiye Acılar,Nurten Şahin,Ömriye Kula,Sediye Kula,Ünzile Genç,Vedat Kula,Zülfikar Keleş,

2025/205 Esas, Özlüce Köyü, 142/36 no.lu parselin, 222.94 m2 Daimi İrtifak, 33.49 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ali İhsan Karakum,Aşiret Karakum,Döndük Sofu,Gülnarin Altuntaş,Güner Selim,Güner Siylim,İsmigül İçen,

2025/206 Esas, Özlüce Köyü, 142/43 no.lu parselin, 292.91 m2 Daimi İrtifak, 216.31 m2 Geçici İrtifak, Malik:İbrahim Çifcibaşı,

2025/207 Esas, Özlüce Köyü, 142/45 no.lu parselin, 747.7 m2 Daimi İrtifak, 415.94 m2 Geçici İrtifak, Malik:Abdullah Çopur,Adile Aytekin,Ahmet Çopur,Ayşe Çopur,Eyüp Çopur,Fatma Balcı,Fehmiye Koç,Halit Çopur,Hamza Çopur,Hüri Altuntaş,Hüsame Çopur,Hüseyin Çopur,Kadim Kocatepe,Leyla Balyemez,Mümin Çopur,Mümine Çopur,Sevgi Çopur,Süleyman Çopur,

2025/208 Esas, Özlüce Köyü, 142/46 no.lu parselin, 873.26 m2 Daimi İrtifak, 424.73 m2 Geçici İrtifak, Malik:Filiz Kantar,

2025/209 Esas, Özlüce Köyü, 144/28 no.lu parselin, 809.08 m2 Daimi İrtifak, 388.1 m2 Geçici İrtifak, Malik:Bahtıgül İnce,Menşur Kurt,Mihtat Kurt,Saniye Arısüt,Sedef Kurt,Yücel Kurt,Bahtıgül İnce,Menşur Kurt,Mihtat Kurt,Saniye Arısüt,Sedef Kurt,Yücel Kurt,

2025/210 Esas, Özlüce Köyü, 144/29 no.lu parselin, 864.76 m2 Daimi İrtifak, 417.77 m2 Geçici İrtifak, Malik:Serdar Gümüştaş,

2025/211 Esas, Özlüce Köyü, 145/15 no.lu parselin, 2086.76 m2 Daimi İrtifak, 1020.44 m2 Geçici İrtifak, Malik:Abdullah Ekinci,Ahmet Uygun,Ali Uygun,Aslı Kaya,Aşiret Arısüt,Aysel Çifcibaşı,Aysel Çiftçibaşı,Ayten Koyuncu,Cevdet Arısüt,Cumali Ekinci,Döndü Ekinci,Efraim Ekinci,Erol Uygun,Figen Ekinci,Gülcan Ekinci,Gülcay Ekinci,Gülçin Alioğlu,Gülizar Arısüt,Gülüzar Arısüt,Hadiye Arısüt,Halil Arısüt,Hamiyet Arısüt,Hava Türk,Havva Yenisu,Himmet Bodruk,Kamber Uygun,Kemal Uygun,Mehmet Peksoy,Naciye Çopur,Nazmiye Şimşek,Necati Ekinci,Nurhan Kızıltoprak,Nurten Çapar,Oya Müezzinoğlu,Ramazan Uygun,Reyhan Tüysüz,Salim Ekinci,Sergen Uygun,Serkan Ekinci,Serkan Uygun,Serpil Kurt,Servet Uygun,Sevcan Aktaş,Sibel Çoban,Sinan Ekinci,Tülay Bayram,Yasemin Çanaktepe,Yaşar Ekinci,Yıldır Peksoy,Yunus Ekinci,Yücel Ekinci,Yüksel Ekinci,

2025/212 Esas, Özlüce Köyü, 145/16 no.lu parselin, 84.73 m2 Daimi İrtifak, 4.26 m2 Geçici İrtifak, Malik:Özkan Arısüt,

2025/213 Esas, Özlüce Köyü, 145/19 no.lu parselin, 414.02 m2 Daimi İrtifak, 250.49 m2 Geçici İrtifak, 145/53 no.lu parselin, 89.04 m2 Daimi İrtifak, 102.14 m2 Geçici İrtifak, 145/66 no.lu parselin, 255.72 m2 Daimi İrtifak, 77.93 m2 Geçici İrtifak Malik:Salif Arısüt,

2025/214 Esas, Özlüce Köyü, 145/20 no.lu parselin, 659.87 m2 Daimi İrtifak, 332.43 m2 Geçici İrtifak, Malik:Aysel Arısüt,

2025/215 Esas, Özlüce Köyü, 145/23 no.lu parselin, 111.25 m2 Daimi İrtifak, 6.86 m2 Geçici İrtifak, Malik:Nurten Arısüt,

2025/216 Esas, Özlüce Köyü, 145/38 no.lu parselin, 517.75 m2 Daimi İrtifak, 266.2 m2 Geçici İrtifak, Malik:Mevlüt Çayıraltı,

2025/217 Esas, Özlüce Köyü, 145/37 no.lu parselin, 487.73 m2 Daimi İrtifak, 244.13 m2 Geçici İrtifak, Malik:Halil Marsarnıç,Hikmet Marsarnıç,

2025/218 Esas, Özlüce Köyü, 151/1 no.lu parselin, 2218.3 m2 Daimi İrtifak, 1080.2 m2 Geçici İrtifak, 153/112 no.lu parselin, 179.92 m2 Daimi İrtifak, 91.03 m2 Geçici İrtifak, Malik:Mehmet Göztepe,

2025/219 Esas, Özlüce Köyü, 153/88 no.lu parselin, 51.21 m2 Daimi İrtifak, 73.09 m2 Geçici İrtifak, Malik:Cengiz Taşkale,

2025/220 Esas, Özlüce Köyü, 153/89 no.lu parselin, 577.86 m2 Daimi İrtifak, 283.11 m2 Geçici İrtifak, Malik:Filiz Sırakaya,

2025/221 Esas, Özlüce Köyü, 153/97 no.lu parselin, 332.28 m2 Daimi İrtifak, 160.3 m2 Geçici İrtifak, 153/98 no.lu parselin, 392.87 m2 Daimi İrtifak, 194.49 m2 Geçici İrtifak, Malik:Vahdi Taşkale,

2025/222 Esas, Özlüce Köyü, 153/100 no.lu parselin, 577.3 m2 Daimi İrtifak, 197.86 m2 Geçici İrtifak, Malik:Suzan Çayırcı,

2025/223 Esas, Özlüce Köyü, 153/101 no.lu parselin, 177.31 m2 Daimi İrtifak, 86.05 m2 Geçici İrtifak, Malik:Fatma Taşkale,

2025/224 Esas, Özlüce Köyü, 153/181 no.lu parselin, 700.1 m2 Daimi İrtifak, 299.03 m2 Geçici İrtifak, Malik:Mahmut Sırakaya,

2025/225 Esas, Özlüce Köyü, 153/183 no.lu parselin, 7.34 m2 Daimi İrtifak, 54.27 m2 Geçici İrtifak, Malik:Aynur Sarıkaya,

2025/226 Esas, Özlüce Köyü, 153/179 no.lu parselin, 70.97 m2 Daimi İrtifak, 0 m2 Geçici İrtifak, Malik:Aynur Karabakla,Ersin Çifcibaşı,Esra Çayıraltı,Gamze Çayırcı,Hülya Güven,Muazzem Çifcibaşı,Murat Çifcibaşı,Nuran Çifcibaşı,Öznur Sırakaya,Songül Sırakaya,Yasemin Sırakaya,Zekeriya Çifcibaşı,

2025/227 Esas, Özlüce Köyü, 153/114 no.lu parselin, 489.53 m2 Daimi İrtifak, 279.45 m2 Geçici İrtifak, Malik:Dilek Köksal,

2025/228 Esas, Özlüce Köyü, 153/113 no.lu parselin, 198.1 m2 Daimi İrtifak, 100.79 m2 Geçici İrtifak, Malik:Arif Güney,Aykut Güney,Cuma Kızıltoprak,Dilek Çakıllı,Esat Güney,Hava Sarım,Kadir Kızıltoprak,Murat Kızıltoprak,Nail Güney,Özlem Yenisu,Sadiye Sarıkaya,Suzan Çayırcı,Yusuf Kızıltoprak,

2025/229 Esas, Özlüce Köyü, 154/4 no.lu parselin, 249.45 m2 Daimi İrtifak, 44.96 m2 Geçici İrtifak, Malik:Aynur Koçyiğit,Döne Sırakaya,Fatma Demir,Hamide Çifcibaşı,Mavuş Taşkale,Musa Sırakaya,Nuri Sırakaya,Ülkü Bakır,Yalçın Sırakaya,

2025/230 Esas, Özlüce Köyü, 154/3 no.lu parselin, 116.18 m2 Daimi İrtifak, 137.72 m2 Geçici İrtifak, Malik:Gamze Sırakaya,

2025/231 Esas, Özlüce Köyü, 154/2 no.lu parselin, 406.66 m2 Daimi İrtifak, 202.26 m2 Geçici İrtifak, Malik:Elmas Başbuğ,Fatma Sırakaya,Zehra Sırakaya,

2025/232 Esas, Özlüce Köyü, 157/12 no.lu parselin, 120.46 m2 Daimi İrtifak, 139.97 m2 Geçici İrtifak, Malik:Hüsnü Poyraz,

2025/233 Esas, Özlüce Köyü, 157/20 no.lu parselin, 689.48 m2 Daimi İrtifak, 251.62 m2 Geçici İrtifak, Malik:Abdullah Çakıllı,Betül Kalyoncu,Celal Çakıllı,Dilek Güven,Emine Kaymakcı,Enes Çakıllı,Fatma Arısüt,Halis Kadir Çakıllı,Hatice Toprakcı,Hüseyin Ramazan Çakıllı,İsmail Çakıllı,Muhammet Ahmet Çakıllı,Recep Çakıllı,Rukiye Çakıllı,Rüstem Çakıllı,Ümmügülsüm Çakıllı,Yakup Çakıllı,Yasin Çakıllı,Zarife Karanfil,Zeynep Kavrar,

2025/234 Esas, Özlüce Köyü, 157/19 no.lu parselin, 500.37 m2 Daimi İrtifak, 199.16 m2 Geçici İrtifak, Malik:Durmuş Topaktaş,

2025/235 Esas, Özlüce Köyü, 157/16 no.lu parselin, 503.57 m2 Daimi İrtifak, 242.68 m2 Geçici İrtifak, Malik:Behice Çifcibaşı,Dursun Topaktaş,Hafiza Topaktaş,Hatice Topaktaş,Meryem Duman,

2025/236 Esas, Özlüce Köyü, 157/15 no.lu parselin, 233.53 m2 Daimi İrtifak, 178.82 m2 Geçici İrtifak, Malik:Senem Çifcibaşı

2025/237 Esas, Özlüce Köyü, 158/175 no.lu parselin, 521.19 m2 Daimi İrtifak, 260.38 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ali Poyraz,Bilal Güleç,Çiğdem Ebru Güleç,Döne Çifcibaşı,Elif Korkmaz,Fatma Uğurlu,Fatma Yılmaz,Hacı Poyraz,Hüsnü Poyraz,İbrahim Güleç,İsmail Poyraz,Kadın Bağcı,Meliha Poyraz,Meryem Koçak,Muazzem Poyraz,Mustafa Poyraz,Nafia Arısüt,Sevim Çifcibaşı,Sıttıka Gasel,Yakup Poyraz,Yusuf Poyraz,Zilfi Çakıllı,

2025/238 Esas, Özlüce Köyü, 158/176 no.lu parselin, 378.83 m2 Daimi İrtifak, 191.59 m2 Geçici İrtifak, Malik:Özlem Göztepe,

2025/239 Esas, Özlüce Köyü, 158/179 no.lu parselin, 359,43 m2 Daimi İrtifak, 176,03 m2 Geçici İrtifak, Malik:Hüseyin Çifcibaşı,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12.12.2025