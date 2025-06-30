T.C.

DEVELİ

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2024/1483

Davacılar vekili Av.Muhammet Can Karıksız tarafından Mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında Yaşar ve Nazenteden olma, 1965 doğumlu, Fatma Işık'a 10/09/2025 günü saat 10:55de duruşması olduğu, Dava dilekçesinin tebliginden itibaren H.M.K.'nun 129. Maddesindeki bütün unsurları içeren ve dava dilekçesindeki iddialara karsı savunmalarınızı cevap dilekçesi ile delil listesini sunmak üzere 2 haftalık kesin süre verilmesine. Bu süre içerisinde delil listesinin sunulmaması durumunda HMK 94/son maddesi uyarınca delil bildirme hakkından feragat etmis sayılacagınız ihtar ve teblig olunur.