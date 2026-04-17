T.C.DEVREK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DEVREK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/373 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Zonguldak ili, Devrek ilçesi

MEVKİİ : Karşıyaka Mahalllesi

ADA NO : 43

PARSEL NO : 27

MALİKİN ADI VE SOYADI : Arzu Sabancı, Eda Tarlacı, Elif Akmantar, Elvan Arslanoğlu, Emine Ekim, Emine Kamçı, Ercüment Alemdar, Erkan Alemdar, Fatime Pozam, Gonca Susam, Gökhan Akmantar, Güler Aydemir, Hacer Kuz, Hakan Akmantar, Hülya Merdivan, İlknur Korkmaz, Kadir Yemelek, Kadir Umut Karan, Kasım Susam, Kübra Örenbaş, Levent Karan, Necati Akmantar, Nursen Yemelek, Nurten Yaşar, Özcan Akmantar, Özkan Akmantar, Sabri Erman Akmantar, Satiye Karaca, Serap Keskin, Serkan Akmantar, Soner Susam, Soner Susam, Şehri Akmantar, Taylan Karan, Tuncer Yemelek, Ulaş Karan, Volkan Akmantar, Yaşar Susam Ve Yaşar Yemelek

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Kara Yolları Genel Müdürlüğü

Yukarıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciline ilişkin davacı Kara Yolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan mahkememiz 2026/373 esas sayılı dava dosyasında verilen ara karar gereğince;

Zonguldak ili, Devrek ilçesi, Karşıyaka Mahallesi 43 ada 27 parsel sayılı taşınmazın; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre kamulaştırılmasına karar verilmiş, davacı idarece 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Kara Yolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Devrek Vakıf Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 10.04.2026