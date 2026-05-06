T.C.DEVREK SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DEVREK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/238 Esas

Zonguldak İli Devrek İlçesi Eski Mah. Cilt No:1 Hane No: 111 BSN: 34 nüfusuna kayıtlı Yüksel ve Nezahat'den olma, 15/04/1962 doğumlu Niyazi Öğrük'ün 22/10/2021 tarihinde vefat etmesiyle,mirasının yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK 634 ve Tüzüğün 41. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun TMK 634 ve Tüzüğün 41. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK 634 ve Tüzüğün 41.maddesi uyarınca ilan olunur.