T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/150 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Devrekani ilçesi

MEVKİİ: Çatak Köyü

ADA NO: 118 ada

PARSEL NO: 107 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ: 843,06 m²'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI: EKREM DOĞAN, HATİCE BİNİCİ, OSMAN DOĞAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/150 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.07.2025