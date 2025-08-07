T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/150 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Devrekani ilçesi
MEVKİİ: Çatak Köyü
ADA NO: 118 ada
PARSEL NO: 107 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ: 843,06 m²'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI: EKREM DOĞAN, HATİCE BİNİCİ, OSMAN DOĞAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/150 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.07.2025