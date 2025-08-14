T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/393 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Devrekani ilçesi
MEVKİİ: İnciğez
ADA NO: 161 ada
PARSEL NO: 19 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ: 1115,79 m²'lik irtifak alanı, 16,39 m²'lik direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI: YUSUF TEMEL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/393 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.08.2025