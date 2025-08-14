T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/285 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Devrekani ilçesi
MEVKİİ: Pınarözü Köyü
ADA NO: 119 ada
PARSEL NO: 40 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ: 269,45 m²'lik irtifak alanı, 7,11 m²'lik direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI: EMİNE GÜZEL, HACER GÜLER, İSMET ATAR, KARİYE ASLANDAĞ, MURAT BAŞLI, NAİM BAŞLI, SONGÜL AYANOĞLU, VESİLE KIRMIZI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/285 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.