T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/274 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Devrekani ilçesi
MEVKİİ: Pınarözü Köyü
ADA NO: 119 ada
PARSEL NO: 26 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ: 18,06 m²'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI: SANİYE SICAK, SATİYE SAÇ, SİBEL AYTEKİN, VESİLE SICAK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/274 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.08.2025