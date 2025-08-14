T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/295 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Devrekani ilçesi

MEVKİİ: Pınarözü Köyü

ADA NO: 120 ada

PARSEL NO: 23 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ: 79,12 m²'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI: HÜSNİYE GÜZEL, HÜSNÜ GÜZEL, KADİR GÜZEL, KADRİYE OKUR, NURİYE DURU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/295 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.