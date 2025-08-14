T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/284 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Devrekani ilçesi

MEVKİİ: Pınarözü Köyü

ADA NO: 119 ada

PARSEL NO: 39 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ: 261,99 m²'lik irtifak alanı, 7,39 m²'lik direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET BAŞLI, HATİCE BAŞLI, MEHMET BAŞLI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/284 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.08.2025