T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/280 Esas





KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Devrekani ilçesi

MEVKİİ: Pınarözü Köyü

ADA NO: 119 ada

PARSEL NO: 35 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ: 302,82 m²'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI: HAVVA KARATAŞ, MEHMET KALAYCI, MELAHAT KALAYCI, MÜZEYYEN KESGİN, NEBAHAT MURAT, NEZAHAT BALAMAN, YAŞAR KALAYCI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/280 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.08.2025