T.C. DİDİM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/147 Esas

Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer: Aydın İli, Didim İlçesi, Akyeniköy Mah.

Ada No: 2076

Parsel No: 132

Vasfı: ZEYTİNLİK

Yüzölçümü: 4.376,12 m²

Kamulaştırılan Miktarı: 363,95 m² (Daimi irtifak hakkı)

Maliki: 1- Murat Ali kızı Emine Delibaş 3/20 hisse paylı,

2- Murat Ali oğlu Hürriyet Coşkun 3/20 hisse paylı,

3- Murat Ali kızı Neziha Killi 3/20 hisse paylı,

4- Murat Ali kızı Fatma Yiğit 3/20 hisse paylı,

5- Murat Ali oğlu Hüseyin Coşkunel 3/20 hisse paylı,

Mirasçıları:-Adviye Yıldırım

-Murat Coşkunel

-Melek Coşkunel -

6- Mustafa kızı Adviye Coşkun 1/4 hisse paylı,

Kamulaştırmayı Yapan İdare: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Açılacak Davalarda

Husumetin Yöneltileceği İdare: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Tespit Edilecek Kamulaştırma Bedelinin Yatırılacağı Banka: T.C. Vakıfbank Bankası Didim Şubesi

Davaya konu; Aydın İli, Didim İlçesi, Akyeniköy Mah. 2076 Ada132 Parsel sayılı taşınmazın, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin faaliyetleri kapsamında, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19'uncu maddesinin 1'inci fıkrası gereğince,TEDAŞ Yönetim Kurulutarafından alınan 9.11.2020tarih, 22-1357kararlar ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince kamulaştırması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içerisinde işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları taktirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Didim Şubesi'ne yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince ilan olunur.