T.C. DİDİM 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DİDİM 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/180 Esas,

Davacı Akbank T.A.Ş ve davalı Ali Tolga Saylan aleyhine açılan Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar (itirazın iptali) davasının yapılan yargılamasında; Ön inceleme aşaması tamamlanarak tahkikat aşamasına geçilmiş olup ihtaratlı davetiye çıkartılmıştır. Adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğe karar verilmiştir. Yeni duruşma tarihi olan 03/12/2025 günü saat 09:15'e duruşmada bizzat hazır bulunulması gerektiği, hazır bulunulmadığı takdirde duruşmaya davalı tarafın yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, HMK'nın 140/5. maddesi uyarınca tarafların ellerindeki belgeleri sunmaları için gerekli ihtaratın yapılmış olduğu sayılacağından, davaya halihazırda sunulmuş olan delillerle devam edileceği davalı tarafa ilanen ihtar ve tebliğ olunur.