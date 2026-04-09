T.C. DİDİM SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DİDİM(YENİHİSAR)(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2026/1 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aydın ili, Didim ilçesi, Akbükmahallesi, Saplıada mevkii 3653 ada 14 parselde bulunan tapuda “ARSA ” vasfındaki taşınmazın alanı 321,62m²'dir. Taşınmaz topografik olarak %15 eğimli arazi yapısında, geometrik olarak dikdörtgen şekle sahiptir. Didim Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğünde harici yapılan araştırmada Akbük Mahalle sınırları içerisinde, belediye hizmetlerinden yararlanılan 1/1000 ölçekli ayrık nizam 2 kat Taks:0.15 Kaks:0.30 konut imar planında kaldığı bilgisi alınmıştır. Konu taşınmaz Akbük merkez mahalle sınırlarında, batı cephesinden 5563. Sokağa, diğer cephelerden de yan parsellere cepheli durumdadır. Satışa konu taşınmaz, Akbük mahalle merkezine 1000m. Didim ilçe merkezine 17 km. Akbük sahil kıyı şeridine kuşuçuşu 900m. mesafede kalmaktadır. Boş arsa niteliğindedir. Bölge belediye ve altyapı hizmetlerinden kısmen yararlanabilmektedir. Bölgeye ulaşım özel araçlar ile kolaylıkla sağlanabilmektedir. Taşınmazın bulunduğu bölge daha çok yazlık olarak ikametin tercih edildiği alanda konumludur. Diğer ayrıntılar kıymet taktiri raporunda mevcuttur. Katılımcılar tarafından bakılması.

Adresi: Aydın ili, Didim ilçesi,Akbükmahallesi, Saplıada mevkii 3653 ada 14 parsel

İmar Durumu: Var

Kıymeti: 5.100.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: ---

ARTIRMA BİLGİLERİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/06/2026 - 10:45 / Bitiş Tarih ve Saati: 11/06/2026 - 10:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/07/2026 - 10:45 / Bitiş Tarih ve Saati: 09/07/2026 - 10:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.