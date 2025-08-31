T.C. DİKİLİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DİKİLİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2025/262 KARAR NO: 2025/251

SANIK: ADEM ALTUNTAŞ, Etem ve Menşure oğlu, 15/05/1986

TRABZON doğumlu, TRABZON, AKÇAABAT, Akpınar mah/köy

nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No: 68392100920

SUÇ: Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak

SUÇ TARİHİ: 14/10/2023

UYGULANAN KANUN MAD.: 5237 sayılı TCK 191/1, 51

VERİLEN HÜKÜM: 1 YIL 8 AY HAPİS (2 YIL TECİLLİ)

KARAR TARİHİ: 19/06/2025

Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkartılmasına rağmen tebligat yapılmasının mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-31 Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazete ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren2 haftalık süre içerisinde yasa yoluna başvurabileceği, yasa yoluna başvurulmaması halinde 2 haftalık süre sonunda kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 25.08.2025