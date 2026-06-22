T.C.DİKİLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DİKİLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/418 esas, 2026/419 esas, 2026/420 esas, 2026/421 esas, 2026/422 esas, 2026/423 esas, 2026/424 esas, 2026/425 esas, 2026/426 esas, 2026/427 esas, 2026/428 esas, 2026/429 esas, 2026/430 esas, 2026/431 esas, 2026/432 esas, 2026/433 esas, 2026/434 esas, 2026/435 esas, 2026/436 esas,2026/437 esas, 2026/438 esas, 2026/439 esas, 2026/440 esas, 2026/441 esas, 2026/442 esas, 2026/443 esas, 2026/444 esas, 2026/445 esas, 2026/446 esas, 2026/447 esas, 2026/448 esas, 2026/449 esas, 2026/450 esas, 2026/451 esas, 2026/452 esas, 2026/453 esas, 2026/454 esas, 2026/455 esas, 2026/456 esas ve 2026/457 esas.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR ili, Dikili ilçesi, Demirtaş mahallesi (199 ada, 2,3 parsel, 200 ada, 2,3 parsel, 201 ada, 40,41,42,43,65,66 parsel, 202 ada, 1 parsel)İZMİR ili, Dikili ilçesi, İsmetpaşa mahallesi (382 ada, 7,10,11,12,17,18,19,20,21,22 parsel, 386 ada, 30,32,33 parsel, 387 ada, 2,4,5,7,8,9,10 parsel, 388 ada, 17,18,19,20,22,23,24,25 parsel, 399 ada, 41 parsel)

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kazım Özçoban, Levent Özçoban, Nihat Özçoban, Nurhan Gülekim, Olcay Kaya, Önder Polatoğlu, İsmail Karabulut, Serkan Kaysı, Mefail Özçoban, Fahri Önlü, Fatih Yiğit Önlü, Şuayip Önlü, Şehnaz Önlü Merdaner, Baki Kılıç, Mehmet Şafak Önlü, Selime Özduran, Mehmet Yaşar, Münevver Burcu Elkut, Havva Can, Mustafa Aydın, Fatma Aksoy, Nebahat Önlü, Alioğlu Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş, Adil Aydın, Ali Aksoy, Ramazan Aksoy, Hazlı Şirin, Ayşe Aydın, Erdoğan İkiz, Hasan Özcan, Feral Aydın, Durmuş Afacan, Adile Devecioğlu, Ayşe Çakmak, İbrahim Taban, Zeliha Aslan, Hayal Ahmetoğlu, Veli Karabay, Sedat Alta, Seyit Ali Karabay

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : TC Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 13/10/2022 tarih 11297-8 sayılı kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/418 Esas sayısında dava açılmıştır.

4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince açılan davanın yargılamasının DİKİLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2026/418 esas, 2026/419 esas, 2026/420 esas, 2026/421 esas, 2026/422 esas, 2026/423 esas, 2026/424 esas, 2026/425 esas, 2026/426 esas, 2026/427 esas, 2026/428 esas, 2026/429 esas, 2026/430 esas, 2026/431 esas, 2026/432 esas, 2026/433 esas, 2026/434 esas, 2026/435 esas, 2026/436 esas,2026/437 esas, 2026/438 esas, 2026/439 esas, 2026/440 esas, 2026/441 esas, 2026/442 esas, 2026/443 esas, 2026/444 esas, 2026/445 esas, 2026/446 esas, 2026/447 esas, 2026/448 esas, 2026/449 esas, 2026/450 esas, 2026/451 esas, 2026/452 esas, 2026/453 esas, 2026/454 esas, 2026/455 esas, 2026/456 esas ve 2026/457 esas SAYILI DOSYASI ÜZERİNDEN YAPILACAĞI, DURUŞMASININ 10/09/2026 GÜNÜ SAAT 09:30 BIRAKILDIĞI, İLGİLİLERİN DİKİLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE BAŞVURABİLECEKLERİ,

Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bank Dikili Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 10. maddesi gereğince İLANEN DUYURULUR. 07.05.2026