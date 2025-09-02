T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Sayı: 2025/29 Esas

16/01/2025 Aşağıda açık kimliği bulunan ve Aralık 2011 yılından beri haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO: 30313465746

ADI SOYADI: İSMET GÖZEN

BABA ADI: YÜSÜF

ANA ADI: HADİCE

DOĞUM TARİHİ: 05/03/1963

DOĞUM YERİ: LİCE

İKAMETGAH ADRESİ: Melikahmet Mah. Devran Sk. No:12 İç Kapı No:1Sur/ DİYARBAKIR