T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 2.09.2025 00:00:00
T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN
Sayı: 2025/29 Esas
16/01/2025 Aşağıda açık kimliği bulunan ve Aralık 2011 yılından beri haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO: 30313465746
ADI SOYADI: İSMET GÖZEN
BABA ADI: YÜSÜF
ANA ADI: HADİCE
DOĞUM TARİHİ: 05/03/1963
DOĞUM YERİ: LİCE
İKAMETGAH ADRESİ: Melikahmet Mah. Devran Sk. No:12 İç Kapı No:1Sur/ DİYARBAKIR
#ilangovtr BASIN NO: ILN02285216