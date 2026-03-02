T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 2.03.2026 00:01:00
T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2025/29 Esas 16/01/2025
Aşağıda açık kimliği bulunan ve Aralık 2011 yılından beri haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 30313465746
ADI SOYADI : İSMET GÖZEN
BABA ADI : YÜSÜF
ANA ADI : HADİCE
DOĞUM TARİHİ : 05/03/1963
DOĞUM YERİ : LİCE
İKAMETGAH ADRESİ : Melikahmet Mah. Devran Sk. No:12 İç Kapı No:1Sur/ DİYARBAKIR
#ilangovtr BASIN NO: ILN02285216