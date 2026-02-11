T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/1489 04/02/2026

İLGİLİ: İbrahim Halil GÖKŞİN - 29536494978 -

Davacı tarafından açılan kayyımlık davasının yapılan yargılamasında;

İlgiliye Sur İlçesi, Cemalyılmaz Mahallesi, 250 ada 10 parsel (Yeni 250 ada 69 parsel) sayılı taşınmazın 1/2 hissesinin sahibi olan Bessi Işık'ın baba adını düzeltilmesi/ tapu kaydının düzeltilmesi yönünden tapu kaydının/nüfus kaydının düzeltilmesi davası açıp esas numarasını bildirmek için tarafına 2 haftalık kesin süre verilmesine, bu süre içerisinde dava açılıp esas numarasının mahkememize bildirilmemesi halinde dosyanın mevcut delil durumuna göre karara çıkacağının ihtarına karar verilmiştir. 04/02/2026