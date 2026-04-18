T.C. DİYARBAKIR 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DİYARBAKIR 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/202 Esas

DAVALI : NURAN KARATAŞ Öğretmenevleri Mahallesi Günaydın Sokak No:47 İç Kapı No:6Şahinbey/ GAZİANTEP

Davacı Hürriyet Mücevherat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Tarafından davalı Nuran Karataş aleyhine başlatılan icra takibi nedeniyle yapılan itiraz üzerine açılan işbu İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde ve adres kayıt sisteminde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresin yıkılmış olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ekinde dava dilekçesi, tensip zaptı ve 01/04/2026 tarihli duruşma tutanağı ekli basit yargılama usülunde ön inceleme duruşma gününü belirtir mahkememiz tutanaklarının davalı NURAN KARATAŞ'A (TCKN:33223333990) 01/04/2026 tarihli duruşma ara karar gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/10/2026 günü saat: 10:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen tebliğ ve yapılan ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ihtar olunur.