T.C. DİYARBAKIR KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2025/94

Karar No : 2025/593

Davacılar Coşkun Aksu ve diğerleri tarafından Maliye Hazinesi ve müşterekleri aleyhine açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Davacıların davasının reddine karar verilmiştir.

Kararın tüm araştırmalara rağmen yeni adresi tespit edilemeyen davalı Şemi Nur DABAKOĞLU' na ilanen tebliğ yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Adı geçen davalının verilen karara karşı itirazlarının bulunması halinde ilanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yukarıda esas ve karar numarası bulunan mahkememiz dosyasına bildirmesi, aksi halde dosyanın bu haliyle kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur.