T.C. DİYARBAKIR KADASTRO MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/2 Esas

Davacı Burhan Demirtaş ve diğerleri tarafından davalılar Abdulhalim SAYAR ve diğerleri aleyhine açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda adreslerine ulaşılamayan Hüsamettin Esen ve Hüseyin Demirtaş' a duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 19/09/2025 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.