T.C. DOĞANHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

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T.C.

DOĞANHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/129 Esas

DAVALI : AYHAN BOZOĞLU-57337159178 Faruk ve Fadimeana oğlu, 15/02/1985 doğumlu,



Davacı Fatmagül Davşancı tarafından aleyhinize açılan Haksız İşgal Nedenli davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adı geçen davalının mernis adresine davetiye çıkartılmış olup, söz konusu adreste bulunamadığı gerekçesi ile tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davalı Ayhan Bozoğlu'na ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiş olup, mahkememizce 23/06/2024 tarihli yapılan keşif neticesinde bilirkişi raporunda ilgili taşınmazın iki katlı kargir ev ve arsa vasfında olduğunun ve bilirkişi heyetince belirlenen iki katlı kargir evin bedelinin dava tarihi itibariyle 550.000,00-TL olduğu yönünde rapor geldiği hususlarında ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.