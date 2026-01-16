T.C. DSİ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKUL SATIŞI İLANI

(DSİ 242.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR’DAN)

1. Aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ile “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik” hükümleri gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ihale yolu ile satışı yapılacaktır. (İhaleler DSİ 242.Şube Müdürlüğü Iğdır’da gerçekleştirilecektir.)

2. Taşınmaz Mal satışı İhalesine katılacak olanlar, satışı yapılacak taşınmazlara ait ”TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ” mesai saatleri içerisinde DSİ 242. Şube Müdürlüğü Iğdır’dan 500 TL Şartname bedeli karşılığında temin edebilirler. (Şartname bedeli İBAN TR67 0001 0001 4726 1469 7550 06 no.lu hesap numarasına yatırılıp dekontu idareye ibraz edilmesi durumunda Şartname verilecektir.)

3. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması zorunludur.

4. Temin edilen Şartname ancak tek bir arsa satışı ihalesi için geçerli olacak olup, ayrı ayrı arsa satış ihalesine katılmak isteyen katılımcılar katılmak istedikleri her bir arsa satış ihalesi için ayrı şartname almak zorundadır.

5. Geçici teminat tutarı ayrı dekont şeklinde, Şartname bedeli ayrı dekont şeklinde idareye sunulacaktır. Dekontların açıklama kısmında, satış ihalesine katılmak istenilen arsaların ada-parsel bilgileri yazılacaktır.

6. Satışı yapılacak taşınmazların KDV Hariç muhammen bedeli ile geçici teminat (Muhammen bedelin %3’u) aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir. (Aşağıda yer alan Satış Bedeli ve Geçici teminat tutarına KDV dâhil edilmemiştir. Satın alma işlemi gerçekleştirildikten sonra satış bedeline ek, satış bedelinin yürürlükte bulunan oranında KDV alınacaktır.)

7. Geçici teminat tutarı ihale saati öncesi, DSİ 24.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİLAT İBAN TR67 0001 0001 4726 1469 7550 06 hesabına veya banka teminat mektubu (süresiz) verilir.

8. İhale, satış ile ilgili bütün vergi, harçlar, alım satım giderleri ve yürürlükte bulunan orandaki KDV’si ile binde 5.69 oranında karar pulu alıcıya aittir.

9. Satış bedeli üzerinden hesaplanacak yürürlükte bulunan orandaki KDV bedeli toplam olarak, binde 5.69 oranındaki karar pulu ayrı olarak DSİ 24.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİLAT İBAN TR67 0001 0001 4726 1469 7550 06 hesabına yatırılacaktır.

10. Posta ile yapılacak müracaatlar da kabul edilmeyecektir

11. Komisyon ihale yapıp, yapmamakta serbesttir.

12. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

13. İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları ve ihale saatinden önce ihale komisyonuna aşağıda yer alan belgeleri teslim etmeleri zorunludur.

• Nüfus cüzdanı örneği (Gerçek kişi olması halinde)

• Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi

• Tüzel kişilerde güncel Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına teklifte bulunacaklara verilmiş noter onaylı yetki belgesi, vergi kaydı ve imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin nüfus kayıt örneği.

• Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu(aslı)