T.C. DÜZCE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/80 Esas 20.03.2025

MALİYE HAZİNESİ ile DÜZCE DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davacı kurumun, Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/648 Esas 2013/607 Karar sayılı ilamı gereğince kim olduğu bilinmeyen İstavri oğlu Yorgi Yorgiu'ya ait olan T.C Ziraat Bankası hesabında bulunan para yönünden kayyım tayin edildiğini, kayyım tarafından yönetilen T.C Ziraat Bankası hesabında bulunan mevduatların hazineye intikaline karar verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilmesi istenilen İstavri Oğlu Yorgi Yorgiu'nun gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.20/03/2025

GAİP

İSTAVRİ OĞLU YORGİ YORGİU