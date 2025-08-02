T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2023/5453 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5453 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Hamidiye Mahallesi 50 Ada 70 Parsel sayılı ,444,03m² yüzölçümlü, üç katlı betonarme bina ve arsası nitelikli ana taşınmazdaki 100/340 arsa paylı iş yeri nitelikli Zemin Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın tam hissesi
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde kaldığı, ticaret#konut alanı lejantında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti: 5.220.000,00 TL
KDV Oranı: %20
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/09/2025 - 11:42
Bitiş Tarih ve Saati: 16/09/2025 - 11:42
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/10/2025 - 11:42
Bitiş Tarih ve Saati: 14/10/2025 - 11:42
29/07/2025 (İİK m.114 ve m.126)
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