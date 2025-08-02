T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/5453 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5453 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

Düzce İli Merkez İlçesi Hamidiye Mahallesi 50 Ada 70 Parsel sayılı ,444,03m² yüzölçümlü, üç katlı betonarme bina ve arsası nitelikli ana taşınmazdaki 100/340 arsa paylı iş yeri nitelikli Zemin Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın tam hissesi

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde kaldığı, ticaret#konut alanı lejantında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti: 5.220.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/09/2025 - 11:42

Bitiş Tarih ve Saati: 16/09/2025 - 11:42

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/10/2025 - 11:42

Bitiş Tarih ve Saati: 14/10/2025 - 11:42

29/07/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.