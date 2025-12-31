T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/1015 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1015 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Merkez İlçe, Kazukoğlu Mahalle/köy, Çayırlık Mevkii, 1752 Ada, 5 Parsel, C Blok, Zemin+1.kat, Bb No:1 Nolu Bağımsız Bölüm, taşınmaz tapu kayıtlarında arsa niteliğinde görülmektedir. İnceleme sonucu taşınmazın arsa vasfında olduğu, üzerinde 9 bloktan oluşan villa sitesinin bulunduğu görülmüştür. Onaylı mimari projesine göre C blok zemin+1. Kat 1 nolu bağımsız bölümün zemin katında salon+mutfak+oda+veranda+antre+banyo ve üst kata çıkan merdivenden oluşmaktadır. Üst katında içerisinde giyinme odası, banyo, wc bulunan yatak odası+ oda+balkon+oda+oda+çamaşır odası+ banyo ve hol hacimlerinden oluşmaktadır. Onaylı projesine görebağımsız bölümün net alanı 188,90 m² brüt alanı 257,00 m² dir.

Adresi : Kazukoğlu Mahallesi, 3889. Sokak No:2/C/1 Düzce Merkez / DÜZCE

Yüzölçümü : 5.261,63 m2

Arsa Payı : 1/9

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında içerisinde ayrık nizam 2 kat konut alanının da kalmaktadır.

Kıymeti : 10.794.000,00 TL

KDV Oranı : %20 (Kademeli KDV uygulanacaktır)

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:47

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:47

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 11:47

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:47

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Merkez İlçe, Kazukoğlu Mahalle/köy, Çayırlık Mevkii, 1752 Ada, 5 Parsel, D Blok, Zemin+1.kat, Bb No:1 Nolu Bağımsız Bölüm, taşınmaz tapu kayıtlarında arsa niteliğinde görülmektedir. İnceleme sonucu taşınmazın arsa vasfında olduğu, üzerinde 9 bloktan oluşan villa sitesinin bulunduğu görülmüştür. mimari projesine göre D blok zemin+1. Kat 1 nolu bağımsız bölümün zemin katında salon+mutfak+oda+veranda+antre+ banyo ve üst kata çıkan merdivenden oluşmaktadır. Üst katında içerisinde giyinme odası banyo, wc bulunan yatak odası+ oda+balkon+oda+oda+çamaşır odası+ banyo ve hol hacimlerinden oluşmaktadır.Onaylı projesine göre bağımsız bölümün net alanı 188,90 m² brüt alanı 257,00 m² dir.

Adresi : Kazukoğlu Mahallesi, 3889. Sokak No:2/D/1Düzce Merkez / DÜZCE

Yüzölçümü : 5.261,63 m2

Arsa Payı : 1/9

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında içerisinde ayrık nizam 2 kat konut alanının da kalmaktadır.

Kıymeti : 10.794.000,00 TL

KDV Oranı : %20 (Kademeli KDV uygulanacaktır)

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 13:47

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 13:47

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 13:47

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 13:47

26/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.