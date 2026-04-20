T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ'NDEN

2021/23098 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/23098 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli Merkez İlçesi Kültür Mahallesi 45 Ada 24 Parsel sayılı 1.521,22 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 7500/152122 arsa paylı "Asma Katlı Depolu Dükkan" nitelikli Bodrum+Zemin+Asma Kat 4 Nolu bağımsız bölümün borçluya ait 3/5 hissesi satılacaktır.

İmar Durumu : Düzce Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ''Ticaret Alanı'' olarak planlanmış olup, ayrık nizam, 4 kat yapılaşma hükümleri belirlenmiştir.

Kıymeti : 17.138.100,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:14 / Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:14

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 14:14 / Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:14

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli Merkez İlçesi Kültür Mahallesi 45 Ada 24 Parsel sayılı 1.521,22 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 1500/152122 arsa paylı "Büro" nitelikli 2.Kat 54 Nolu bağımsız bölümün borçluya ait 3/5 hissesi satılacaktır.

İmar Durumu : Düzce Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ''Ticaret Alanı'' olarak planlanmış olup, ayrık nizam, 4 kat yapılaşma hükümleri belirlenmiştir.

Kıymeti : 1.115.100,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:45 / Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 13:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 13:45 / Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 13:45

03/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.