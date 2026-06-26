T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ'NDEN

2026/2023 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2023 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ : Düzce İli Merkez İlçesi Karaca Hacı Musa Mahallesi 903 Ada 5 Parsel sayılı, 4.874,69 m² yüzölçümlü, 2 adet 5 katlı 1 adet 6 katlı betonarme nitelikli ana taşınmazdaki, 100000/4874700 arsa paylı, depolu işyeri nitelikli C blok Zemin kat 30 Nolu Bağımsız bölüm sayılı taşınmaz satılacaktır.

İmar Durumu: Cadde cephesi ayrık nizam 4 kat ticaret+konut imarlıdır. Taks 0,35 Kaks 1,40 dır. Sokak cephesi ayrık nizam 3 kat konut alanı imarlıdır. Kaks 1,20 dir.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:39 / Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:39

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:39 / Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:39

18/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.