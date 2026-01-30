T.C. DÜZCE İLİ ÇİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- Belediyemize ait 1 ( bir ) adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile satılacaktır.

2- İhale 11/02/2026 Çarşamba günü saat 15:00 ‘da Çilimli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye girebilmek için geçici teminatın 11/02/2026 Çarşamba günü saat 12:30 ‘a kadar Belediyemiz veznesine yatırılması ve şartnamelerin imzalanmış olması mecburidir. Teminat olarak kabul edilecek değerler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde gösterilen değerlerdir.

4- İhale kapsamındaki araçlara ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

SIRA MEVKİİ ADA PARSEL M2 NİTELİĞİ MUH BED G.T. TUTARI 1- Ulucami 675 3 5.206,16 Tarla 11.000.000,00.- 330.000,00.-

5- İhaleye katılacakların;

A)- Kanuni ikametgahının bulunması ve Türkiye’ de tebligat için adres göstermesi.

B)- Vekaleten katılacak olanların Noter Tasdikli vekaletname vermesi.

C)- Şirket olarak katılacakların noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

6-Şartname 2.000,00.-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Servisinden temin edilebilir.

İlgililere ilan olunur.