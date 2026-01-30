T.C. DÜZCE İLİ ÇİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
T.C. DÜZCE İLİ ÇİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
1- Belediyemize ait 1 ( bir ) adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile satılacaktır.
2- İhale 11/02/2026 Çarşamba günü saat 15:00 ‘da Çilimli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye girebilmek için geçici teminatın 11/02/2026 Çarşamba günü saat 12:30 ‘a kadar Belediyemiz veznesine yatırılması ve şartnamelerin imzalanmış olması mecburidir. Teminat olarak kabul edilecek değerler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde gösterilen değerlerdir.
4- İhale kapsamındaki araçlara ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
|
SIRA
|
MEVKİİ
|
ADA
|
PARSEL
|
M2
|
NİTELİĞİ
|
MUH BED
|
G.T. TUTARI
|
1-
|
Ulucami
|
675
|
3
|
5.206,16
|
Tarla
|
11.000.000,00.-
|
330.000,00.-
5- İhaleye katılacakların;
A)- Kanuni ikametgahının bulunması ve Türkiye’ de tebligat için adres göstermesi.
B)- Vekaleten katılacak olanların Noter Tasdikli vekaletname vermesi.
C)- Şirket olarak katılacakların noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
6-Şartname 2.000,00.-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Servisinden temin edilebilir.
İlgililere ilan olunur.