T.C. DÜZCE İLİ ÇİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma 30.01.2026 00:01:00

1-  Belediyemize ait 1 ( bir ) adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile satılacaktır.

2-  İhale 11/02/2026 Çarşamba günü saat 15:00 ‘da Çilimli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3- İhaleye girebilmek için geçici teminatın 11/02/2026 Çarşamba günü saat 12:30 ‘a kadar Belediyemiz veznesine yatırılması ve şartnamelerin imzalanmış olması mecburidir. Teminat olarak kabul edilecek değerler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde gösterilen değerlerdir.

4- İhale kapsamındaki araçlara ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 

 

SIRA

MEVKİİ

ADA

PARSEL

M2

NİTELİĞİ

MUH BED

G.T. TUTARI

1-

Ulucami

675

3

5.206,16

Tarla

11.000.000,00.-

330.000,00.-

 

 5- İhaleye katılacakların;

          A)- Kanuni ikametgahının bulunması ve Türkiye’ de tebligat için adres göstermesi.

          B)- Vekaleten katılacak olanların Noter Tasdikli vekaletname vermesi.

          C)- Şirket olarak katılacakların noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri  gerekmektedir.

6-Şartname 2.000,00.-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Servisinden temin edilebilir.

İlgililere ilan olunur.

