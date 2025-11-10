T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/671 Esas

KARAR NO : 2024/1171

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/10/2024 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 20 TL ADLİ PARA ve tecilli 3 AY 10 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Sashev ve Safinaz kızı, 03/02/1968 doğumlu, Bulgaristan ülkesi vatandaşı Albena Sasheva MANTOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve katılan vekilince sunulan istinaf dilekçesi İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 05.11.2025