T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2025/845 Esas

KARAR NO: 2026/73

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet Etmek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/02/2026 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 200 TL ADLİ PARA, 15000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Beytullah ve Hatice oğlu, 21/03/1979 doğumlu, İran ülkesi vatandaşıSaeıd HOSSEIN NEZHADIAN AZAR'a yapılan tebligatlar bilatebliğ döndüğü anlaşılmakla hakkında verilen hükmün ve istinaf dilekçesinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 12.02.2026