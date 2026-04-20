T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/146 Esas

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ : Edirne ili, Merkez ilçesi, Kemal Köyü, 127 ada, 144 parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 10.816,40 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Yıldırımlı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : T.C. Devlet Demir Yolları

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/146 Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli Edirne ili, Merkez ilçesi, Kemal Köyü, 127 ada, 144 parsel sayılı taşınmazın 834,72 m2'lik bölümü için 295.766,34 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.