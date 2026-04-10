T.C. EDİRNE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDİRNE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.45654921-2025/515-Ceza Dava Dosyası

KONU: Selim SUNGUR

"5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan 2025/515 Esas, 2025/601 Karar sayılı 23/12/2025 tarihli ilamı ile hakkında 5 AY HAPİS VE 100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA en nihayetinde 5 YIL SÜRESİNCE HÜKMÜN AÇILANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Cabir ve Fevziye oğlu 08/03/1980 Çayırlayan doğumlu SELİM SUNGUR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile kurum vekilinin istinaf talebi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin HÜKÜM ÖZETİNİN İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.