T.C. EDİRNE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ SAKATAT İHALESİ

EDİRNE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Büyükbaş Küçükbaş Sakatat İhalesi 2886 Devlet İhale Kanunun Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre 24.12.2025 tarihinde Kapalı teklif usulü ile teklif alınarak satışı yapılacaktır.

1- İdarenin a Adresi : Büyük Döllük Köyü Yolu Üzeri Ticaret Borsası Yanı 5. KM Merkez/EDİRNE b Telefon ve Faks Numarası : 02842268404/02842268470 c Elektronik Posta Adresi : d İhale dokümanının görülebileceği yer: Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu Satın alma Birimi

SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER

SIRA NO ÜRÜN ADI MİKTARI MUHAMMEN BİRİM FİYATI TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİÇİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 BÜYÜKBAŞ SAKATAT 1.100.000 KG 17,35 TL 19.085.000,00 TL 572.550,00 TL 24.12.2025 10.00 2 KÜÇÜKBAŞ SAKATAT (KOYUN) 100 ADET 245 TL 24.500,00 TL 735,00 TL 24.12.2025 10.00 3 KÜÇÜKBAŞ SAKATAT (KUZU TOKLU) 500 ADET 357,5TL 178.750,00 TL 5.362,50 TL 24.12.2025 10.00

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 1 kalem ürün için, 2886 İhale Kanununun Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 24.12.2025 Tarihinde Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nün İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

1) İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

2) İhaleye iştirak edeceklerden istenen belgeler (asıl olacaktır)

a) İstekli Gerçek Kişi ise;

1) Noter tasdikli imza beyannamesi, nüfus cüzdanı, cüzdan fotokopisi ve oda kayıt belgesi

b) İstekli Tüzel Kişi ise;

1) Şirketler için ticari sicil gazetesi, noter tasdikli imza sirküleri ve oda kayıt belgesi

c) İstekliler Adına Vekaleten Katılma Halinde;

1) İstekli veya İstekliler adın ihaleye katılması halinde, istekli adına telifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri

d) Birden fazla ihaleye katılacak istekliler her ihale için ayrı ayrı zarf düzenleyeceklerdir. Her ihale için istenilen evrakların aslı veya aslı gibidirler her zarfın içinde olacak şekilde düzenleyeceklerdir. Zarf düzenine uymayan veya eksik evrak bulunan istekliler firmalar ihaleye alınmayacaktır.

3) Geçici teminat mektubunu yukarda belirlenen miktarda ve şartnameye uygun olarak Banka Teyit Yazısı ile birlikte zarfın içinde komisyona sunacaklardır. Geçici Teminat mektuplarının son geçerlilik tarihleri 31.03.2026 Tarihli olacaktır. Teminatın nakit yatırılması durumunda teminatın yatırılacağı yer Edirne Açık Cezaevi İşyurdu veznesine ve Edirne Vakıfbank şubesine ait TR79 0001 5001 5800 7292 7299 26 numaralı ibana yatırılabilir.

4) Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5) İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir.

6) Posta yoluyla ihaleye katılacak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 Devlet İhale Kanununun Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini posta ile gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postadaki gecikmeler ve vaktinde verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.