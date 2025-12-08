T.C. EDREMİT 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDREMİT 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/391 Esas

DAVALI : OLCAY TESTİCİ

Davacı Husniye Testici tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasına ait dava dilekçesinde özetle; tarafların 2017 yılındaevlendiklerini, davacının ikinci evliliği olduğunu, ilk evliliğinden iki tane çocuğunun bulunduğunu, evlenme aşamasında davalı kendi ailesinden davacının ilk evliliğinden olan çocuklarını gizlediğini, davacının çocuklarından bahsetmemesini yoksa ailesinin evlenmelerine izin vermeyeceğini söylediğini, davalı evlilik birliğinin yüklediği hem maddi hem de manevi sorumlulukları yerine getirmediğini, davacının yıllardır hem maddi hem manevi olarak yıprandığını, evin faturalarını davalının annesinin ödediğini, market alışverişine destek olduğunu, davalının her gün alkol alıp davacıya kötü davrandığını, evliliğin ilk zamanları psikolojik şiddetuygulayan davalı, sonrasındafiziksel şiddet uygulamaya başladığını,davalının davacıya karşı sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını, 2023 yılında davacı davalının instagramdaF.. B.. Adlı hesap sahibi ile gönül ilişkisi olduğunu öğrendiğini, davalının bu durumu inkar etmediğini, gönül ilişkisi yaşadığı kadını çok sevdiğini, aşk acısı çektiğini söylediğini ve bu kişi ile cinsel ilişkiye girdiği anların videolarını izlettiğini, davacının boşanmak istediğinde "biz boşanamayız sen benim soyadımda öleceksin" diyerek tehdit kendisini ettiğini, davacının bu yaşadıklarından sonra komşusunun evine sığındığını, yaklaşık 7-8ay önce tarafların İstanbul'dan davalının ailesinin yaşadığı yer olan Tekirdağ'a taşındıklarını, davalı düzenli bir iş bulup çalışacağını, alkolü bırakacağını ve değişeceğini söylemesine rağmen tutum ve davranışlarında hiçbir değişiklik olmadığını, davacının üç ay evvel 4 çocuğunu da yanına alarak Edremit'e kız kardeşinin evine geldiğini, Edremit'e geldikten sonra davalıdan tehdit içerikli mesajlar aldığı için karakola başvurduğunu, işbu nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyletarafların boşanmalarına, müşterek çocuklar Pamir Timur ile Tuğçe Aden'in velayetinin davacı anneye verilmesine, davacı ve her iki çocuk için dava tarihinden itibaren ayrı ayrı aylık 10.000,00 TL olmak üzere toplam 30.000,00 TL tutarında tedbir nafakasına, boşanmadan sonra da işbu nafakanın aynı miktar olarak yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olarakdevamına, davacı lehine 1.000.000,00 TL maddi, 1000.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden işleyecek kanuni faizi iledavalıdantahsiline, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiş olup, işbu dava dilekçesi belirtilen adresinize tebliğe gönderilmiş olup, adresinizde tanınmamanız nedeniyle tebligat yapılamadığı, mernis adresinizin de bulunmadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren yedi gün sonra dava dilekçisi tebliğ edilmiş sayılacak olup, tebliğ tarihinden iki haftalık süre içerisinde HMK.129.mddeki bütün unsurları içeren ve iddialara karşı savunmalarını ve savunmalarınızın dayanağı olan bütün vakıaları, hangi delillerle ispat edileceğini, dayanılan hukuki sebepleri ve ayrıca ilk itirazları içeren cevap dilekçenizi karşı tarafa tebliğ masraflarıyla birlikte mahkeme kalemine vermeniz, aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve mahkememizce ilan süresi sonunda ön inceleme duruşma günü verileceği ile birlikte dava dilekçesinin tarafınıza tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.(HMK.122,126,127,128,129,ve131.md)