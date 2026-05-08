T.C. EDREMİT SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. EDREMİT 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/821 Esas

DAVALI : ERSİN YAMAN

Davacı Selin BAHAT tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasına ait dava dilekçesinde özetle; muris Emine NAZLICA'dan intikal eden Balıkesir ili Edremit ilçesi Zeytinli mahallesi 1898 ada 3 parsel 14 nolu bağımsız bölüm ve Akçay mahallesi 679 ada 61 parsel 3 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep etmiş olup, işbu dava dilekçesi belirtilen adresinize tebliğe gönderilmiş ancak tebligat yapılamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 24/09/2026 günü saat: 09:42'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.