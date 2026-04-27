T.C.EĞİRDİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/3 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Elmalık
Adresi : Mirehor Pazarcık 1822 Parsel Aksu/ISPARTA
Yüzölçümü : 6.025,00 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 5.422.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Beyan: 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının(a) bendiuygulamasına tabidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 12:20 / Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 12:20 / Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 12:20
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ahşap ev ve elmalık
Adresi : Aksu İlçesi 5744 Parsel Aksu/ISPARTA
Yüzölçümü : 1.990,00 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 6.166.831,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Beyan: 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının(a) bendiuygulamasına tabidir.
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 14:08 / Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:08
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:08 / Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:08
21/04/2026(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.