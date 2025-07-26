T.C. ELAZIĞ 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS SAYISI: 2016/411KARAR SAYISI: 2024/604

Davalı CİLER BORANLAR ATAŞ - Rıdvan ve Emine KONCE'den olma 23/03/1970 D.lu.

Davalı CİLER BORANLAR ATAŞ'ın gösterilen adreste tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamadığından, tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup davacı Eşref ATAŞ tarafından davalı CİLER BORANLAR ATAŞ aleyhine açılan boşanma davasının yapılıp bitirilen yargılaması sonunda:

1- Davanın KABULÜ İLE,

Elazığ İli Kovancılar İlçesi Karasungur Köyü cilt 105, hane 42, bsn 119'da nüfusa kayıtlı Memet ve Perihan'dan olma, 20/12/1965 doğumlu ve 12512099458 T.C. Kimlik no'lu EŞREF ATAŞ ile aynı yer nüfusuna kayıtlı Rıdvan ve Emine KONCE'den olma, 23/03/1970 doğumlu ve Nicosia Cyprus doğumlu, CİLER BORANLAR ATAŞ'ın TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2- Dava adli yardımlı açılmış olup alınması gerekli olan başvurma harcı 29,20 TL , peşin harç 427,60 TL toplamı olan 456,80TL nin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

3- Davacı tarafından yapılan 2.699,41 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

4- Davanın adli yardım talepli açtığı ve suç üstü ödeneğinden karşılanan39.168,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

5- Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.T gereğince belirlenen ve takdiren 30.000 -TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

6- Arta kalan gider avansının karar kesinleştikten sonra talep halinde taraflara iadesine,

Dair; davacı asil ve davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda; gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde, istinaf başvurusunun hakim havaleli bir dilekçe ile gerekli harç ve giderlerin karşılanması koşuluyla mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakınAile Mahkemesi'ne veya bu sıfatla görev yapan mahkemeye verilerek Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf yolu açık olmak üzere yapılan açık yargılama sonunda karar verildi.Dosya incelendi. Araştırılması gerekli başkaca bir husus kalmadığı görülmekle açık yargılamaya son verildi. 12/11/2024

İş bu ilan davalı Ciler BORANLAR ATAŞ'a gerekçeli karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.