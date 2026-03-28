T.C. ELAZIĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Mahkememizin; 2026/167 Esas sayılı dosyası malikleri AYŞE ÇETİNKAYA, MİNE TOPUZ ve NAFİYE BERBER olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Harput Mahallesi 427 ada 12 parsel; 2026/168 Esas sayılı dosyası maliki MEHMET HADİ CAN olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Çamyatağı köyü 105 ada 120 parsel; 2026/169 Esas sayılı dosyası malikleri ARİF KABAKLI, BAHA KABAKLI, ESAT KABAKLI, SÜNDÜZ KABAKLI ve ZÜBEYDE KABAKLI olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Harput Mahallesi 378 ada 2 parsel; TEİAŞ tarafından kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 4650 sayılı yasa uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı anlaşıldığından; TEİAŞ tarafından kamulaştırılan yukarıda belirtilen taşınmazlarla ilgili olarak tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceğiniz, husumetin davacı TEİAŞ'a tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da Dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri üzerinden taşınmaz malların kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ihtar olunur.