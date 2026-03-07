T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/84 Esas

Davacı, MEHMET POLAT ile Davalılar , NECATİ ÖZTÜRK, BAŞKAN TARIM GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK TAAHHÜT TURİZM SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;

BAŞKAN TARIM GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK TAAHHÜT TURİZM SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin açık adresinin tespit edilemediği gibi herhangi bir tebligatında yapılamadığı anlaşılmakla; duruşma günü olan 14/04/2026 günü saat 09:38'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde 2 suret halinde cevap ve delillerini bildirmesi , HMK.nun 194. maddesi uyarınca hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıklaması, iki haftalık kesin sürede cevap ve delillerini bildirmediği takdirde davacı tarafın iddialarını inkar etmiş sayılacağı dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.