T.C. ELAZIĞ 4. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ELAZIĞ 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/334 Esas

Davacı, GAMZE NURAY ile Davalı, BİLENT NURAY arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Zina Nedeniyle) davası nedeniyle; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1- Dava dosyasında dilekçeler aşamasının tamamlandığı anlaşılmakla HMK md. 139 gereğince tarafların ön inceleme duruşmasına davet edilmesine, masrafın gider avansından KARŞILANMASINA,

2- Dava şartları ve ilk itirazlarla ilgili ön inceleme ve sulhe teşvik işlemlerinin ön inceleme duruşmasında yerine GETİRİLMESİNE,

3- Taraflara ön inceleme duruşma gün ve saati ile iş bu tensip tutanağının TEBLİĞİNE,

4- Taraflara çıkartılacak davetiye üzerine HMK 1 39 ve 150/1 maddesi uyarınca; ''Belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların hiçbirinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmanın sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ihtaren bildirilir.'' hususunun şerh düşülmesine, ihtarına

Ön inceleme duruşmasının 09/02/2026 günü saat 10:00'a bırakılmasına tensiben karar verildi.27/11/2025

Davalı Bilent Nuray adına çıkartılan tebligatların iade gelmesi, Mahkememizce yaptırılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davalı Bilent Nuray'ın Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği takdirde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ilanen tebliğ olunur.