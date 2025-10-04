T.C. ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ VALİLİĞİ ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Elazığ ili, Karakoçan ilçesi, Sarıcan köyü muhtelif parsellerde tesis kadastrosu çalışmalarında yapılan sınırlandırma ve yanlış sınırlandırmaya bağlı yüzölçümü hesaplama hatasının düzeltilmesi sonucu 240 nolu parselin yüzölçümü 15618.14 m², 329 nolu parselin yüzölçümü 11177.81 m², 331 nolu parselin yüzölçümü 21790.38 m², 357 nolu parselin yüzölçümü 14668.20 m², 374 nolu parselin yüzölçümü 17658.24 m², 375 nolu parselin yüzölçümü 11768.87 m², 376 nolu parselin yüzölçümü 13155.52 m², 383 nolu parselin yüzölçümü 23270.16 m², 385 nolu parselin yüzölçümü 33792.97 m², 396 nolu parselin yüzölçümü 27418.59 m², 432 nolu parselin yüzölçümü 10658.15 m², 433 nolu parselin yüzölçümü 24243.91 m² ve 436 nolu parselin yüzölçümü 21831.33 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Karakoçan Sulh Hukuk Mahkemesine düzeltmenin kaldırılması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.