T.C. ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ VALİLİĞİ

ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Elazığ ili, Karakoçan ilçesi, Yücekonak köyü 110 ada 17,18,19 ve 20 ile 121 ada 13 ve 14 nolu parsellerde kadastro güncelleme yapılan sınırlandırma ve yanlış sınırlandırmaya bağlı yüzölçümü hesaplama hatasının düzeltilmesi sonucu 110 ada 17 nolu parselin yüzölçümü 2643.28 m², 110 ada 18 nolu parselin yüzölçümü 2591.37 m², 110 ada 19 nolu parselin yüzölçümü 1110.92 m², 110 ada 20 nolu parselin yüzölçümü 868.98 m², 121 ada 13 nolu parselin yüzölçümü 6922.42 m² ve 121 ada 14 nolu parselin yüzölçümü 8822.90 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Karakoçan Sulh Hukuk Mahkemesine düzeltmenin kaldırılması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.