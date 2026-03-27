T.C.

ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/57 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/57 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 08/08/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Sürsürü Mahallesi Meryemli ve İnce Yol Üstü mevkii 8 Ada 4 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Elazığ Belediyesinin 08.07.2022 tarih ve 36859 sayılı yazısında taşınmazın uygulama imar planına göre kısmen imar yolunda, kısmen TAKS:0,30 KAKS:1,50 ayrık nizam 5 kata müsaadeli konut alanında kaldığı belirtilmektedir. Bu nedenle taşınmaz her ne kadar tapu kayıtlarında susuz tarla vasfında yer almasına rağmen fiili olarak arsa vasfında olması nedeniyle taşınmaz arsa olarak değerlendirilecektir. Taşınmaz üzerinde muhtesat mevcut değildir. Taşınmaz Ataşehir Mahallesinde, güneyindeki Güney Çevre Yoluna 100 m mesafede, AFAD İl Müdürlüğüne 300 m mesafede, kuzeyindeki Malatya Caddesine 750 m mesafede, çevresinde konutlar olup şehrin tercih edilebilecek bölümünde ve altyapı, yol, su, elektrik kanalizasyon gibi belediye hizmetleri mevcuttur. Taşınmaz ulaşım yönünden kolaylık arz etmektedir.

Yüzölçümü : 3.793 m2 Kıymeti: 18.965.000,00 TLKDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : ŞUYULANDIRMAYA TABİDİR. 2/12/2004 T. Y: 5985 TARİH:02/12/2004 YEVMİYE:5985Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:02 / Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:02

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:02 / Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 10:02

05/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.