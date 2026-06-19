T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/45 - 46 - 47 - 48 - 49 -50 -51- 52- 53 -54 -55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61- 62 Esas
Davacı Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;
KAHRAMANMARAŞ İli, ELBİSTAN İlçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yüzölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.
ESAS : 2026/45
MAHALLE : Karahüyük
ADA - PARSEL : 3401 ada 18 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 32.315,05m²
MALİKLERİ : Musa Çam, Abdullah Akar, Ali Bildiren, Ali Rıza Ceyhan, Aynur Yıldırım, Buğra Bildiren, Elmas Bozkurt, Emine Sezer, Fatih Bildiren, Hatice Bildiren, Hülya Temurtaş, Kazım Akar-60562182842, Mehmet Bildiren, Memet Cırık, Mevlüt Bildiren, Müjgan Bulut, Necla Bildiren, Şükrüye Toktay, Tamer Yıldırım, Yasin Bildiren, Yunus Bildiren, Zehure Havan
ESAS : 2026/46
MAHALLE : Karahüyük
ADA - PARSEL : 3401 ada 21 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 51.597,46 m²
MALİKLERİ : Sermet Yıldız
ESAS : 2026/47
MAHALLE : Karahüyük
ADA - PARSEL : 3403 ada 92 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 46.197,98 m²
MALİKLERİ : Hikmet Tekdemir, Özkan Tekdemir, Yakup Tekdemir, Savaş Tekdemir, Bilal Tekdemir, Firdevs Yılmaz, Hanifi Yılmaz, İnayet Tekdemir
ESAS : 2026/48
MAHALLE : Karahüyük
ADA - PARSEL : 3403 ada 103 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 21.712,12 m²
MALİKLERİ : Serkan Tekdemir, Sermet Yıldız
ESAS : 2026/49
MAHALLE : Karahüyük
ADA - PARSEL : 3403 ada 105 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 29.326,91 m²
MALİKLERİ : Suna Yıldırım
ESAS : 2026/50
MAHALLE : Karahüyük
ADA - PARSEL : 3403 ada 106 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 35.533,22 m²
MALİKLERİ : Hikmet Tekdemir, Özkan Tekdemir, Yakup Tekdemir, Savaş Tekdemir, Bilal Tekdemir, Firdevs Yılmaz, Hanifi Yılmaz, İnayet Tekdemir
ESAS : 2026/51
MAHALLE : Karahüyük
ADA - PARSEL : 3503 ada 108 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 6.413,93 m²
MALİKLERİ : Hikmet Tekdemir, Özkan Tekdemir, Yakup Tekdemir, Savaş Tekdemir, Bilal Tekdemir, Firdevs Yılmaz, Hanifi Yılmaz, İnayet Tekdemir
ESAS : 2026/52
MAHALLE : Karahüyük
ADA - PARSEL : 3403 ada 110 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 13.078,59 m²
MALİKLERİ : Serkan Tekdemir, Sermet Yıldız
ESAS : 2026/53
MAHALLE : Karahüyük
ADA - PARSEL : 3403 ada111 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 7.632,73 m²
MALİKLERİ : Hikmet Tekdemir, Özkan Tekdemir, Yakup Tekdemir, Savaş Tekdemir, Bilal Tekdemir, Firdevs Yılmaz, Hanifi Yılmaz, İnayet Tekdemir
ESAS : 2026/54
MAHALLE : Karahüyük
ADA - PARSEL : 3403ada112 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 28.176,85 m²
MALİKLERİ : Talat Yıldırım
ESAS : 2026/55
MAHALLE : Karahüyük
ADA - PARSEL : 3403ada114 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 18.444,12 m²
MALİKLERİ : Talat Yıldırım
ESAS : 2026/56
MAHALLE : Karahüyük
ADA - PARSEL : 3403ada115 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 17.439,06 m²
MALİKLERİ : Hatice Ünal, Mendufa Öztürk
ESAS : 2026/57
MAHALLE : Karahüyük
ADA - PARSEL : 3403ada117 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 20.758,79 m²
MALİKLERİ : Abidin Yıldırım
ESAS : 2026/58
MAHALLE : Karahüyük
ADA - PARSEL : 3403 ada118 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 19.342,97 m²
MALİKLERİ : Halil Yıldırım
ESAS : 2026/59
MAHALLE : Karahüyük
ADA - PARSEL : 3403 ada121 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 18.065,17 m²
MALİKLERİ : Sermet Yıldız
ESAS : 2026/60
MAHALLE : Karahüyük
ADA - PARSEL : 3403ada122 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 15.423,67 m²
MALİKLERİ : Rukiye Çam
ESAS : 2026/61
MAHALLE : Karahüyük
ADA - PARSEL : 3403ada123 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 17.438,07 m²
MALİKLERİ : Sermet Yıldız
ESAS : 2026/62
MAHALLE : Karahüyük
ADA - PARSEL : 3403ada125 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 30.246,05 m²
MALİKLERİ : Mehmet Yıldız