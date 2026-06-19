T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/45 - 46 - 47 - 48 - 49 -50 -51- 52- 53 -54 -55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61- 62 Esas



Davacı Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;

KAHRAMANMARAŞ İli, ELBİSTAN İlçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yüzölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.

ESAS : 2026/45

MAHALLE : Karahüyük

ADA - PARSEL : 3401 ada 18 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 32.315,05m²

MALİKLERİ : Musa Çam, Abdullah Akar, Ali Bildiren, Ali Rıza Ceyhan, Aynur Yıldırım, Buğra Bildiren, Elmas Bozkurt, Emine Sezer, Fatih Bildiren, Hatice Bildiren, Hülya Temurtaş, Kazım Akar-60562182842, Mehmet Bildiren, Memet Cırık, Mevlüt Bildiren, Müjgan Bulut, Necla Bildiren, Şükrüye Toktay, Tamer Yıldırım, Yasin Bildiren, Yunus Bildiren, Zehure Havan

ESAS : 2026/46

MAHALLE : Karahüyük

ADA - PARSEL : 3401 ada 21 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 51.597,46 m²

MALİKLERİ : Sermet Yıldız

ESAS : 2026/47

MAHALLE : Karahüyük

ADA - PARSEL : 3403 ada 92 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 46.197,98 m²

MALİKLERİ : Hikmet Tekdemir, Özkan Tekdemir, Yakup Tekdemir, Savaş Tekdemir, Bilal Tekdemir, Firdevs Yılmaz, Hanifi Yılmaz, İnayet Tekdemir

ESAS : 2026/48

MAHALLE : Karahüyük

ADA - PARSEL : 3403 ada 103 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 21.712,12 m²

MALİKLERİ : Serkan Tekdemir, Sermet Yıldız

ESAS : 2026/49

MAHALLE : Karahüyük

ADA - PARSEL : 3403 ada 105 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 29.326,91 m²

MALİKLERİ : Suna Yıldırım

ESAS : 2026/50

MAHALLE : Karahüyük

ADA - PARSEL : 3403 ada 106 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 35.533,22 m²

MALİKLERİ : Hikmet Tekdemir, Özkan Tekdemir, Yakup Tekdemir, Savaş Tekdemir, Bilal Tekdemir, Firdevs Yılmaz, Hanifi Yılmaz, İnayet Tekdemir

ESAS : 2026/51

MAHALLE : Karahüyük

ADA - PARSEL : 3503 ada 108 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 6.413,93 m²

MALİKLERİ : Hikmet Tekdemir, Özkan Tekdemir, Yakup Tekdemir, Savaş Tekdemir, Bilal Tekdemir, Firdevs Yılmaz, Hanifi Yılmaz, İnayet Tekdemir

ESAS : 2026/52

MAHALLE : Karahüyük

ADA - PARSEL : 3403 ada 110 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 13.078,59 m²

MALİKLERİ : Serkan Tekdemir, Sermet Yıldız

ESAS : 2026/53

MAHALLE : Karahüyük

ADA - PARSEL : 3403 ada111 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 7.632,73 m²

MALİKLERİ : Hikmet Tekdemir, Özkan Tekdemir, Yakup Tekdemir, Savaş Tekdemir, Bilal Tekdemir, Firdevs Yılmaz, Hanifi Yılmaz, İnayet Tekdemir

ESAS : 2026/54

MAHALLE : Karahüyük

ADA - PARSEL : 3403ada112 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 28.176,85 m²

MALİKLERİ : Talat Yıldırım

ESAS : 2026/55

MAHALLE : Karahüyük

ADA - PARSEL : 3403ada114 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 18.444,12 m²

MALİKLERİ : Talat Yıldırım

ESAS : 2026/56

MAHALLE : Karahüyük

ADA - PARSEL : 3403ada115 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 17.439,06 m²

MALİKLERİ : Hatice Ünal, Mendufa Öztürk

ESAS : 2026/57

MAHALLE : Karahüyük

ADA - PARSEL : 3403ada117 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 20.758,79 m²

MALİKLERİ : Abidin Yıldırım

ESAS : 2026/58

MAHALLE : Karahüyük

ADA - PARSEL : 3403 ada118 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 19.342,97 m²

MALİKLERİ : Halil Yıldırım

ESAS : 2026/59

MAHALLE : Karahüyük

ADA - PARSEL : 3403 ada121 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 18.065,17 m²

MALİKLERİ : Sermet Yıldız

ESAS : 2026/60

MAHALLE : Karahüyük

ADA - PARSEL : 3403ada122 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 15.423,67 m²

MALİKLERİ : Rukiye Çam

ESAS : 2026/61

MAHALLE : Karahüyük

ADA - PARSEL : 3403ada123 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 17.438,07 m²

MALİKLERİ : Sermet Yıldız

ESAS : 2026/62

MAHALLE : Karahüyük

ADA - PARSEL : 3403ada125 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 30.246,05 m²

MALİKLERİ : Mehmet Yıldız